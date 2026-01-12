Deux jours de badminton entre matchs disputés, ambiance festive et forte mobilisation des joueurs

Pendant deux jours, les courts ont vibré au rythme des échanges rapides, des encouragements nourris et des éclats de joie partagés. Du premier service matinal aux derniers points disputés, le festival de badminton a offert une ambiance chaleureuse et électrique, où débutants, intermédiaires et joueurs avancés se sont succédé dans un esprit de jeu et de fairplay remarquable. Doubles messieurs, dames et mixtes ont enflammé les terrains, tandis que le public, les coéquipiers et les bénévoles donnaient de la voix, transformant chaque match en un moment de fête. Ici, le badminton n’était pas seulement une compétition, mais un véritable lieu de rencontres, de rires et de passion commune.







Sportivement, ces deux journées ont tenu toutes leurs promesses. Les échanges intenses, les renversements de situation et les finales disputées ont mis en lumière des talents confirmés et de belles révélations. Le tableau des médailles, riche et varié, reflète la densité et le niveau de la compétition, ainsi que la belle mixité des participants sénégalais et chinois. Mais au delà des podiums, c’est l’énergie collective, l’esprit d’équipe et la joie de jouer qui resteront les images fortes de ce festival, confirmant que le badminton peut rassembler, émouvoir et faire vibrer bien au delà des lignes du terrain.

