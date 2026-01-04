CAN-2025: vainqueur de l'Afrique du Sud 2-1 en 8e, le Cameroun défiera le Maroc en quarts


CAN-2025: vainqueur de l'Afrique du Sud 2-1 en 8e, le Cameroun défiera le Maroc en quarts
Le Cameroun s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 où il affrontera le Maroc, hôte et favori de la compétition, après sa victoire 2-1 sur l'Afrique du Sud en huitièmes dimanche à Rabat.

Arrivés la tanière sens dessus-dessous au Maroc, les Lions Indomptables montent en puissance au fil du tournoi, à l'image de leur rencontre face aux Bafana Bafana où malmenés pendant une mi-temps, ils se sont finalement imposés avec autorité.

Le latéral Junior Tchamadeu, 22 ans, a ouvert le score contre le cours du jeu après une frappe contrée de Carlos Baleba derrière un corner (1-0, 34e).

Christian Kofane, 19 ans, a doublé la mise de la tête en tout début de seconde période après un centre parfait de Mahamadou  Nagida, rentré en jeu lors du premier acte à la place du Lorientais Darlin Yongwa, blessé (2-0, 47e).

Après la jeunesse des buteurs, c'est l'expérience de leur gardien du but Dévis Epassy, seul trentenaire de l'équipe au coup d'envoi, qui a repoussé par deux fois les assauts sud-africains (62e, 69e).

Epassy, 32 ans, n'a rien pu en revanche en tout fin de match lorsque Evidence Makgopa a repris à bout portant un centre d'Aubrey Modiba (2-1, 88e). Mais il était trop tard pour les Sud-Africains.

Vendredi en quarts de finale à Rabat, les Lions Indomptables se présenteront comme de sérieux outsider face au Maroc, grand favori de la compétition mais difficile vainqueur de la Tanzanie 1-0, plus tôt dans la journée.
