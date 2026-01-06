CAN-2025: la Côte d'Ivoire tenante du titre complète un tableau de rêve pour les quarts


La Côte d'Ivoire, tenante du titre, portée par sa jeune garde, s'est qualifiée par les quarts de finale de la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc en disposant facilement du Burkina Faso 3-0 mardi à Marrakech.

Les Éléphants qui défieront l’Égypte de Mohamed Salah samedi à Agadir, complètent ainsi un tableau des quarts de finale de rêve où tous les prétendants au titre s'affronteront dans des affiches toutes alléchantes et équilibrées.

Parfois balbutiants durant leurs trois matches de groupe, mais porté par leur star Amad Diallo, auteur du premier but de la rencontre, ils n'ont cette fois laissé aucune chance aux Étalons burkinabé.

Comme une passation de pouvoir, Emerse Faé, le sélectionneur ivoirien a choisi de titulariser au milieu de terrain dès le coup d'envoi, Christ Inao Oulai, 19 ans, coqueluche des supporters et de laisser sur le banc Seko Fofana, 30 ans, l'un des piliers du titre acquis à domicile il y a deux ans.

"Si le fait d'avoir aligné le petit Inao, nous a permis de tuer les matches, ce qui nous fuyait, Dieu merci!", s'est amusé Faé en conférence de presse à propos de sa nouvelle pépite. "Mais je crois surtout qu'il a profité de notre force collective", a-t-il repris plus sérieusement louant de le travail de ses cadres pour mettre leur "petit frère" dans les meilleurs conditions.

- Jeunesse et collectif -

Et c'est la fougue de sa jeunesse symbolisée par Inao Oulai, Yan Diomandé, 19 ans également et Amad Diallo, 23 ans, joueur du match, qui a mis au supplice en début de la rencontre la rugueuse défense burkinabè.

Amad Diallo, notamment, sur son côté droit a terrorisé Adamo Nagalo, dépassé et sanctionné d'un carton jaune dès la 6e minute, obligeant Brama Traoré, le sélectionneur burkinabè à remplacer le défenseur du PSV Eindhoven par Ibrahim Touré avant même la fin de la première période (42e).

L'attaquant de Manchester United, meilleur buteur ivoirien avec deux buts en deux rencontres avant ce huitième, avait déjà donné un premier avantage aux Éléphants en ouvrant le score après une action collective limpide, conclue par un raid dans la surface des Etalons (1-0, 20e).

La pression pour le Burkina n'a pas été moins forte à gauche où Yan Diomandé a également donné beaucoup de fil à retordre aux défenseurs chargés de le marquer, incapables de savoir si l'ailier de Leipzig allait préférer frapper de son pied gauche ou de son pied droit.

C'est du pied droit qu'il a doublé la mise à la demi-heure de jeu, parfaitement lancé par Diallo, ne laissant aucune chance à Hervé Koffi qui a tenu sa place malgré une blessure à une cuisse contractée lors du dernier match de poule face au Soudan (2-0, 32e).

Et s’ils ont continué leurs assauts en seconde période, les Ivoiriens ont dû attendre la fin de rencontre pour porter l'estocade lorsque Bazoumana Touré, 19 ans lui encore, rentré en jeu à la place de Diomandé, a parachevé le succès ivoirien en contre et en solitaire (3-0, 87e).

Un frisson a traversé le camp ivoirien en voyant Inao Oulai, leur nouveau métronome au milieu de terrain dépité en pensant être suspendu contre l’Égypte pour avoir écopé de deux cartons jaunes lors de ses deux dernières rencontres.

Mais le milieu de Trabzonspor en Turquie s'est adonné à une danse enflammée au coup de sifflet final, lors qu'il a relu le règlement qui le laissait qualifié. L'insouciance de la jeunesse.
