Foot: La fédération tunisienne licencie l'équipe technique après l'élimination de la CAN

La fédération tunisienne de football a annoncé dimanche soir avoir mis fin aux contrats de toute l'équipe technique de la sélection nationale après sa défaite de la veille face au Mali et son élimination de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), organisée au Maroc.



"Le bureau fédéral a décidé de mettre fin, d'un commun accord, à la relation contractuelle avec l'ensemble du staff technique de l'équipe nationale A", a annoncé la Fédération sur sa page Facebook.



Selon la radio privée Mosaïque FM, le sélectionneur national Sami Trabelsi a conclu un accord avec la Fédération pour la résiliation à l'amiable de son contrat, un accord trouvé lors d'une réunion à Rabat.



Samedi soir, les Tunisiens, vainqueurs de la CAN en 2004, ont été éliminés (1-1, 3 tab à 2) par une équipe du Mali pourtant réduite à 10 dès la 26e minute de jeu.



Ils s'étaient qualifiés dans la douleur pour la phase à élimination directe après une large victoire contre l'Ouganda (3-0), une défaite contre le Nigeria (3-2) et un match nul face à la Tanzanie (1-1).