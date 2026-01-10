CAN2025: L’Égypte brise encore les rêves Ivoiriens et retrouve le Sénégal en demi-finales

Une nouvelle désillusion pour la Côte d’Ivoire face à l’Égypte. Les Éléphants s’inclinent 3-2 et voient s’envoler leur rêve de conserver leur couronne continentale. Cette défaite marque la onzième fois que les Ivoiriens tombent face aux Pharaons, un adversaire décidément insurmontable.







Le cauchemar commence dès la 3e minute. Omar Marmoush ouvre le score après une mauvaise appréciation d’Odilon Kossounou. Mais loin de baisser les bras, les champions en titre réagissent avec caractère. Ibrahim Sangaré domine les duels au milieu, Christ Inao Oulaï multiplie les accélérations dévastatrices. La Côte d’Ivoire contrôle le ballon sans vraiment maîtriser les débats.







Car l’Égypte pratique son football avec une patience de félin. Hossam Hassan, leur sélectionneur qui connaît bien les Ivoiriens pour les avoir affrontés en tant que joueur, orchestre parfaitement la stratégie du contre. Sur corner, Rami Rabia surgit et trompe Yahia Fofana d’une tête lobée (32e).







Les Éléphants refusent d’abdiquer. Juste avant la pause, un coup franc magistral de Yan Diomandé force Ahmed Fatouh à marquer contre son camp (40e). L’espoir renaît. Mais il sera de courte durée.







Au retour des vestiaires, Mohamed Salah, discret jusqu’alors, se rappelle au bon souvenir des Ivoiriens. Trouvé par Emam Ashour dans la surface, l’attaquant de Liverpool ajuste Fofana d’une frappe du droit (52e). Guéla Doué relancera brièvement le suspense sur corner (73e), mais les Pharaons gèreront leur avance avec expérience.







Direction les demi-finales pour l’Égypte, qui affrontera le Sénégal. Quant aux Ivoiriens, ils assisteront en spectateurs à la remise de “leur” trophée le 18 janvier.

