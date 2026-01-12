Tournoi du Panda à Dakar : le badminton ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération et d’ambitions sportives

Le Stade Léopold Sédar Senghor a vibré ce 11 janvier 2026 au rythme de la finale de la deuxième édition du Tournoi du Panda de badminton, un événement sportif devenu un véritable symbole diplomatique entre le Sénégal et la Chine. Dans une ambiance marquée par la ferveur populaire et l’élégance protocolaire, la compétition s’est imposée comme un acte fort de coopération culturelle et sportive, à la veille des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.







Prenant la parole, Antoine Diandy Tony, président de la Fédération Sénégalaise de Badminton (FESBAD), a rappelé la portée stratégique de ce tournoi, inscrit dans l’Année de l’amitié entre le Sénégal et la Chine. Au delà de la performance sportive, il a plaidé pour un projet structurant, la création d’un « temple des sports de raquettes » destiné à doter le pays d’infrastructures modernes pour le badminton et le tennis de table. Un appel solennel lancé à l’État, aux partenaires et aux acteurs privés, dans une vision de développement durable du sport sénégalais.







La dimension internationale de l’événement a été renforcée par l’intervention de Son Excellence Monsieur Li Zhigang, Ambassadeur de Chine au Sénégal. Dans un discours dense et rassembleur, il a souligné le rôle du sport comme langage universel et levier de rapprochement entre les peuples. Le Tournoi du Panda, a-t-il affirmé, illustre à la fois la « Téranga » sénégalaise et la tradition chinoise de fraternité, tout en incarnant l’esprit des échanges humains et culturels Chine/Afrique lancés pour l’année 2026.







L’Ambassadeur a également inscrit cette rencontre dans un contexte géopolitique plus large, rappelant les engagements pris lors du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération Chine/Afrique. Il a réaffirmé le soutien actif de la Chine aux Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, à travers des dons de matériel, des échanges d’experts et la formation d’athlètes, soulignant l’entrée historique du Wushu au programme officiel de ces Jeux. Un signal fort en faveur de la jeunesse africaine et de la coopération Sud-Sud.







Au terme de cette finale, le Tournoi du Panda qui apparaît comme bien plus qu’une compétition sportive, s’affirme comme une plateforme de diplomatie douce, de dialogue des civilisations et de projection vers l’avenir.

