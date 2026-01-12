Real Madrid : Xabi Alonso limogé, Àlvaro Arbeloa prend les commandes

Coup de tonnerre au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid a annoncé ce lundi la séparation avec Xabi Alonso, sept mois seulement après son arrivée sur le banc merengue. Cette décision intervient au lendemain de la défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone, et met un terme brutal à un projet pourtant accueilli avec enthousiasme l’été dernier.







Dans son communiqué officiel, le club madrilène évoque une décision prise « d’un commun accord ». « Xabi Alonso aura toujours l’affection et l’admiration de tout le madridismo, car il est une légende du Real Madrid et a représenté à chaque instant les valeurs de notre club », peut-on lire. La direction remercie également l’entraîneur et son staff pour leur travail et leur engagement.







Arbeloa prend les commandes







Pour succéder à Xabi Alonso, la direction a choisi Álvaro Arbeloa, entraîneur du Castilla depuis cinq saisons. L’ancien défenseur international, lui aussi légende du club, est nommé à titre permanent et non intérimaire, signe que le Real Madrid mise sur la stabilité et la connaissance de la maison blanche.







En dehors des résultats sportifs, c’est une relation devenue délicate avec une partie du vestiaire qui aurait également pesé dans la balance. Entre les polémiques autour de l’attitude de Vinícius lors du premier Clásico et la gestion difficile de certains dossiers individuels, l’alchimie n’a jamais vraiment pris.







Sept mois après son arrivée triomphale, Xabi Alonso quitte donc le Santiago Bernabéu par la petite porte, victime d’attentes immenses et d’une incapacité à transposer sa recette allemande au contexte madrilène. Un échec qui laissera des regrets des deux côtés, tant le mariage semblait prometteur sur le papier.

