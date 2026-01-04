Grand Bal 2025 : Youssou Ndour électrise Dakar Arena devant des milliers de fans


Dakar Arena a vibré ce samedi au rythme envoûtant du mbalax et des mélodies qui ont fait la renommée mondiale de Youssou Ndour. Le « Grand Bal » a tenu toutes ses promesses. Il a offert au public sénégalais et aux visiteurs venus des quatre coins du monde une soirée inoubliable. Dès 20h, les abords de la Dakar Arena grouillaient de monde. Familles, jeunes et moins jeunes, tous étaient venus rendre hommage à celui que beaucoup considèrent comme le plus grand ambassadeur de la musique sénégalaise. À l’intérieur, l’atmosphère était électrique, chargée d’une anticipation palpable.

 

Lorsque Youssou Ndour est apparu sur scène, accompagné du groupe Super Étoile de Dakar, l’arène a explosé dans un tonnerre d’applaudissements et d’acclamations. Vêtu d’un costume élégant, le maestro a immédiatement captivé son auditoire avec les premières notes de « Liggey », un classique qui a fait danser plusieurs générations de Sénégalais.

 

Une voix, toujours aussi puissante et émouvante, a traversé la salle, portée par les arrangements sophistiqués de son orchestre et les percussions endiablées typiques du mbalax. Une scénographie, soignée et moderne, qui a magnifié la performance avec des jeux de lumière spectaculaires qui ont ajouté une dimension visuelle à l’expérience musicale.

 

Ce Grand Bal à la Dakar Arena confirme, si besoin était, que Youssou Ndour reste une figure incontournable de la scène musicale africaine et mondiale. À 66 ans, l’artiste continue de rassembler et d’émouvoir...

Dimanche 4 Janvier 2026
