CAN 2025 – Huitièmes de finale/ Le Mali s’arrache et défiera le Sénégal en 1/4 de finale

Mali – Tunisie : 1-1 (3-2 t.a.b.)

Au bout du suspense, le Mali a validé son ticket pour les quarts de finale de la CAN 2025 en venant à bout de la Tunisie aux tirs au but (3-2), après un match tendu conclu sur un score de parité (1-1). Les Aigles affronteront le Sénégal dans un quart de finale explosif entre voisins ouest-africains.



Menés à la 88e minute après un but de Chaouat, les Maliens ont arraché l’égalisation dans les ultimes secondes du temps additionnel grâce à un penalty transformé par Sinayoko (90’+6). Réduits à dix et avertis à plusieurs reprises (4 jaunes, 1 rouge), les hommes d’Éric Chelle ont fait preuve d’un courage remarquable pour tenir jusqu’à la séance fatidique.



Lors des tirs au but, Sinayoko, Dorgeles et Diakité ont trouvé la faille, tandis que les Tunisiens ont manqué trois tentatives. Ce succès arraché dans la douleur propulse le Mali en quart, où l’attend un choc de haut vol face au Sénégal, tombeur du Soudan plus tôt dans la journée (3-1).



Le duel Mali–Sénégal promet une opposition intense entre deux sélections ambitieuses, portées par des individualités fortes et une rivalité régionale historique.