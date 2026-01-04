CAN-2025: le Maroc, pays hôte, se qualifie pour les quarts

Le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de "sa" Coupe d'Afrique des nations, en battant laborieusement la Tanzanie (1-0) en huitièmes, grâce à un but de Brahim Diaz (64e), dimanche à Rabat.



Les Lions de l'Atlas, qui ont pu compter sur la star du PSG Achraf Hakimi, titulaire pour la première fois du tournoi, affronteront au tour suivant l'Afrique du Sud ou le Cameroun, opposés à partir de 20h00.