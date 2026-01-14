1/2 Finale-CAN 2025 : le Sénégal dévoile son onze de départ face à l’Égypte

Le sélectionneur national a rendu public le onze de départ des Lions du Sénégal pour le choc face à l’Égypte, comptant pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025. La rencontre est prévue ce samedi à 17h00 au Grand Stade de Tanger.



Sans surprise, Édouard Mendy est titularisé dans les buts. La charnière centrale est conduite par le capitaine Kalidou Koulibaly, associé à Moussa Niakhaté, tandis que les couloirs seront animés par El Hadji Malick Diouf et Krépin Diatta. Un bloc défensif expérimenté, chargé de contenir l’armada offensive égyptienne.



Au milieu de terrain, le sélectionneur, Pape Thiaw mise sur un trio équilibré composé d’Idrissa Gana Gueye, Pape Guèye et Habib Diarra, avec pour mission d’assurer la récupération, la projection et la maîtrise du jeu. En soutien offensif, Iliman Ndiaye aura un rôle clé dans l’animation.



En attaque, Sadio Mané et Nicolas Jackson sont alignés pour mener l’assaut et porter les espoirs offensifs des Lions, déterminés à bien entrer dans la compétition face à un adversaire de taille.



Sur le banc, plusieurs options de qualité sont disponibles pour faire la différence en cours de match, notamment Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Ismaïla Sarr ou encore Pathé Ciss.



Le onze de départ du Sénégal :



Édouard Mendy, Moussa Niakhaté, Kalidou Koulibaly (capitaine.), El Hadji Malick Diouf, Krépin Diatta, Idrissa Gana Gueye, Pape Guèye, Habib Diarra, Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Nicolas Jackson.





