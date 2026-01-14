1/2 Finale-CAN 2025 : le Sénégal dévoile son onze de départ face à l’Égypte


1/2 Finale-CAN 2025 : le Sénégal dévoile son onze de départ face à l’Égypte

Le sélectionneur national a rendu public le onze de départ des Lions du Sénégal pour le choc face à l’Égypte, comptant pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025. La rencontre est prévue ce samedi à 17h00 au Grand Stade de Tanger.

Sans surprise, Édouard Mendy est titularisé dans les buts. La charnière centrale est conduite par le capitaine Kalidou Koulibaly, associé à Moussa Niakhaté, tandis que les couloirs seront animés par El Hadji Malick Diouf et Krépin Diatta. Un bloc défensif expérimenté, chargé de contenir l’armada offensive égyptienne.

Au milieu de terrain, le sélectionneur, Pape Thiaw mise sur un trio équilibré composé d’Idrissa Gana Gueye, Pape Guèye et Habib Diarra, avec pour mission d’assurer la récupération, la projection et la maîtrise du jeu. En soutien offensif, Iliman Ndiaye aura un rôle clé dans l’animation.

En attaque, Sadio Mané et Nicolas Jackson sont alignés pour mener l’assaut et porter les espoirs offensifs des Lions, déterminés à bien entrer dans la compétition face à un adversaire de taille.

Sur le banc, plusieurs options de qualité sont disponibles pour faire la différence en cours de match, notamment Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Ismaïla Sarr ou encore Pathé Ciss.

Le onze de départ du Sénégal :

Édouard Mendy, Moussa Niakhaté, Kalidou Koulibaly (capitaine.), El Hadji Malick Diouf, Krépin Diatta, Idrissa Gana Gueye, Pape Guèye, Habib Diarra,  Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Nicolas Jackson.

 

Autres articles
Mercredi 14 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
CAN 2025 – Demi-finale / Le Sénégal dompte l’Égypte et file en finale grâce à Sadio Mané

CAN 2025 – Demi-finale / Le Sénégal dompte l’Égypte et file en finale grâce à Sadio Mané - 14/01/2026

CAN-2025: le Sénégal qualifié pour la finale aux dépens de l'Egypte

CAN-2025: le Sénégal qualifié pour la finale aux dépens de l'Egypte - 14/01/2026

CAN 2025 : La CAF ouvre des enquêtes disciplinaires après les incidents des quarts de finale

CAN 2025 : La CAF ouvre des enquêtes disciplinaires après les incidents des quarts de finale - 12/01/2026

Real Madrid : Xabi Alonso limogé, Àlvaro Arbeloa prend les commandes

Real Madrid : Xabi Alonso limogé, Àlvaro Arbeloa prend les commandes - 12/01/2026

Tournoi du Panda à Dakar : le badminton ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération et d’ambitions sportives

Tournoi du Panda à Dakar : le badminton ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération et d’ambitions sportives - 12/01/2026

Deux jours de badminton entre matchs disputés, ambiance festive et forte mobilisation des joueurs

Deux jours de badminton entre matchs disputés, ambiance festive et forte mobilisation des joueurs - 12/01/2026

CAN2025: L’Égypte brise encore les rêves Ivoiriens et retrouve le Sénégal en demi-finales

CAN2025: L’Égypte brise encore les rêves Ivoiriens et retrouve le Sénégal en demi-finales - 10/01/2026

CAN-2025: le Nigéria domine l'Algérie 2-0 et affrontera le Maroc en demi-finale

CAN-2025: le Nigéria domine l'Algérie 2-0 et affrontera le Maroc en demi-finale - 10/01/2026

Victoire du Sénégal face au Mali : Le président Diomaye adresse ses félicitations aux Lions

Victoire du Sénégal face au Mali : Le président Diomaye adresse ses félicitations aux Lions - 09/01/2026

CAN-2025: le Sénégal est encore en demies, le Mali a encore fini à dix

CAN-2025: le Sénégal est encore en demies, le Mali a encore fini à dix - 09/01/2026

Le choix des arbitres pour les quarts de finale de la CAN : Une décision incompréhensible qui émet des doutes sur l’équilibre et la neutralité de la compétition

Le choix des arbitres pour les quarts de finale de la CAN : Une décision incompréhensible qui émet des doutes sur l’équilibre et la neutralité de la compétition - 08/01/2026

CAN-2025: la Côte d'Ivoire tenante du titre complète un tableau de rêve pour les quarts

CAN-2025: la Côte d'Ivoire tenante du titre complète un tableau de rêve pour les quarts - 06/01/2026

Foot: La fédération tunisienne licencie l'équipe technique après l'élimination de la CAN

Foot: La fédération tunisienne licencie l'équipe technique après l'élimination de la CAN - 04/01/2026

CAN-2025: vainqueur de l'Afrique du Sud 2-1 en 8e, le Cameroun défiera le Maroc en quarts

CAN-2025: vainqueur de l'Afrique du Sud 2-1 en 8e, le Cameroun défiera le Maroc en quarts - 04/01/2026

CAN-2025: le Maroc, pays hôte, se qualifie pour les quarts

CAN-2025: le Maroc, pays hôte, se qualifie pour les quarts - 04/01/2026

Grand Bal 2025 : Youssou Ndour électrise Dakar Arena devant des milliers de fans

Grand Bal 2025 : Youssou Ndour électrise Dakar Arena devant des milliers de fans - 04/01/2026

CAN 2025 – Huitièmes de finale/ Le Mali s’arrache et défiera le Sénégal en 1/4 de finale

CAN 2025 – Huitièmes de finale/ Le Mali s’arrache et défiera le Sénégal en 1/4 de finale - 03/01/2026

Alassane Ndao, international Sénégalais derrière les barreaux : Le cri d’alarme d’un Sénégal qui refuse l’oubli

Alassane Ndao, international Sénégalais derrière les barreaux : Le cri d’alarme d’un Sénégal qui refuse l’oubli - 02/01/2026

​CAN 2025- Le gouvernement Gabonais suspend l’équipe nationale, dissous le staff, écarte Aubameyang et Ecuele Manga, une colére noire chez les anciens joueurs

​CAN 2025- Le gouvernement Gabonais suspend l’équipe nationale, dissous le staff, écarte Aubameyang et Ecuele Manga, une colére noire chez les anciens joueurs - 02/01/2026

Lions de la Teranga, Fiers représentants de la Nation !

Lions de la Teranga, Fiers représentants de la Nation ! - 02/01/2026

[ ANALYSE ] Pape Thiaw et l’art de donner les mêmes réponses à toutes les questions ( Mamadou Moustapha Mbaye - DakarActu)

[ ANALYSE ] Pape Thiaw et l’art de donner les mêmes réponses à toutes les questions ( Mamadou Moustapha Mbaye - DakarActu) - 02/01/2026

CAN-2025: le programme des 8es de finale

CAN-2025: le programme des 8es de finale - 31/12/2025

CAN-2025: le classement des buteurs

CAN-2025: le classement des buteurs - 31/12/2025

CAN 2025/ Sénégal - Bénin : Kalidou Koulibaly expulsé à la 68e minute

CAN 2025/ Sénégal - Bénin : Kalidou Koulibaly expulsé à la 68e minute - 30/12/2025

Sénégal vs Bénin : un onze de départ surprenant avec plusieurs retours pour assurer la victoire

Sénégal vs Bénin : un onze de départ surprenant avec plusieurs retours pour assurer la victoire - 30/12/2025

Décès d’Adja Khar Mbaye Madiaga : les hommages d’Ismaël Lô et de Macky Sall

Décès d’Adja Khar Mbaye Madiaga : les hommages d’Ismaël Lô et de Macky Sall - 29/12/2025

Basketball à la base : Me Babacar Ndiaye pose la premiere pierre d'un terrain moderne à Ségré

Basketball à la base : Me Babacar Ndiaye pose la premiere pierre d'un terrain moderne à Ségré - 29/12/2025

« Je mettrai fin aux années blanches » : Bira Sène lance son mandat avec des promesses fortes

« Je mettrai fin aux années blanches » : Bira Sène lance son mandat avec des promesses fortes - 28/12/2025

[ Images] Soirée de gala des Forces armées : Youssou Ndour

[ Images] Soirée de gala des Forces armées : Youssou Ndour "met le feu" à la Base navale Amiral Faye Gassama - 28/12/2025

Fédération sénégalaise de lutte : Bira Sène élu nouveau président

Fédération sénégalaise de lutte : Bira Sène élu nouveau président - 28/12/2025

RSS Syndication