CAN 2024 / Double confrontation contre le Mozambique : Aliou Cissé convoque 24 joueurs, avec Sadio Manè, Pape Ousmane Sakho et Dion Lopy…

Aliou Cissé, a fait face à la presse ce vendredi matin pour les besoins de la publication de sa liste de joueurs qui sont mobilisés pour la double opposition du Sénégal contre le Mozambique (le 24 et le 28 septembre, 3eme et 4eme journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations CAN 2024.) À cet effet, une liste de 24 joueurs a été dévoilée avec le grand retour de Sadio Mané qui n’avait plus joué avec les Lions depuis le 27 septembre 2022, contre l’Iran en match amical. L’attaquant bavarois avait par la suite manqué le mondial 2022 suite à sa blessure au genou droit.



Dans cette liste, El Tactico a également fait appel au jeune crack du Simba Sport, Pape Ousmane Sakho (26 ans.) L’attaquant sénégalais qui va connaître sa première convocation avec la sélection À, était fortement pressenti sur cette liste.



L’autre bonne nouvelle est la convocation du gardien de but de Clermont (Ligue 1 française), Mory Diaw. Le gardien de but de 29 ans avait été convoqué pour la première fois au mois de septembre 2022 à l’occasion des rencontres amicales contre la Bolivie et l’Iran.



Dans les retours notés, on peut souligner ceux du défenseur latéral droit, Noah Fadiga (Brest, L1 France) et Bouna Sarr qui revient d’une longue absence à cause d’une blessure.



Pour ce premier regroupement post coupe du monde, Aliou Cissé a également fait appel à Dion Lopy (21 ans) du stade de Reims (Ligue 1, France) qui enchaîne les titularisations et les bonnes performances depuis le début de la saison. A noter la première convocation de Abdallah Ndour du FC Socahux.



Rappelons que le Sénégal se trouve dans le groupe L en compagnie du Rwanda, du Bénin et du Mozambique. Les Lions, premiers du groupe avec six points, avaient dominé le Bénin (3-1) le 4 juin au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, avant de venir à bout du Rwanda le 7 juin 2022. Le Sénégal avait reçu le Rwanda qui n’avait pas de stade homologué à Kigali…





La liste des 24 Lions



Gardiens : Seny Dieng, Alfred Gomis Mory Diaw



Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly , Moussa Niakhaté, Ismaël Jakobs, Formose Mendy, Noah Fadiga, Youssouph Sabaly, Abdoulaye Seck



Milieux : Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy,, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Krepin Diatta, Dion Lopy



Attaquants : Sadio Mané, Ismaila Sarr, Bamba Dieng, Ilimane Ndiaye, Boulaye Dia et Habib Diallo