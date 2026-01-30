CAF : Le président de la CAF, Patrice Motsepe promet "des sanctions plus sévères" après les incidents de la CAN 2025

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Dr Patrice Motsepe, a réaffirmé la détermination de l’instance à préserver l’intégrité, la crédibilité et la compétitivité du football africain, à la suite des incidents jugés inacceptables survenus lors de la finale de la CAN TotalEnergies Maroc 2025.



Dans un communiqué publié ce vendredi 30 janvier 2026, le patron de la CAF s’est dit profondément déçu par les événements qui ont entaché l’image de la compétition continentale. Patrice Motsepe a confirmé avoir pris acte des décisions rendues par la Commission disciplinaire de la CAF le mercredi 28 janvier 2026, assurant qu’il respectera pleinement les verdicts des instances judiciaires de l’organisation.



Face à la gravité des faits, le président de la CAF a annoncé la convocation d’une réunion exceptionnelle du Comité exécutif (EXCO), la plus haute instance décisionnelle de l’organisation en dehors de l’Assemblée générale. L’objectif est de revoir les règlements de la CAF, notamment le Code disciplinaire, afin de permettre l’application de sanctions plus appropriées et dissuasives contre toute violation grave des statuts et comportements portant atteinte à la réputation du football africain.



Patrice Motsepe a également mis en avant les progrès réalisés ces dernières années en matière d’arbitrage, soulignant l’amélioration de la qualité, de l’indépendance et de l’expertise des arbitres africains, des opérateurs VAR et des commissaires de match. Il a promis un renforcement des investissements financiers et techniques pour aligner les standards africains sur les meilleures références mondiales.



Enfin, le président de la CAF s’est dit confiant quant à l’avenir du football africain, assurant que les nouvelles mesures engagées permettront de préserver la crédibilité et le prestige des compétitions CAF sur la scène internationale.