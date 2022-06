« C'est un rêve qui est devenu une réalité, la Coupe d’Afrique est là devant nous! » (Gorgui Mbaye, Gouverneur Diourbel)

Le Gouverneur de Diourbel, Gorgui Mbaye, a adressé hier mardi, lors d'une cérémonie de présentation du trophée de la CAN à ses administrés, « ses chaleureuses félicitations » à l’équipe nationale et à tous les sénégalais.



« Enfin, nous avons l’étoile sur le maillot. L’histoire le retiendra, c’est définitif et éternel. La région de Diourbel est de tout cœur avec vous (les Lions). Bravo à nous, Lions ! », a dit l’autorité administrative.



Il estime que la cérémonie de présentation du trophée de la CAN à la Gouvernance de Diourbel est « un rêve qui est devenu une réalité... »