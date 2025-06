Burkina Faso : Le FMI approuve le décaissement de 18,69 milliards de FCFA après la troisième revue de l'accord FEC

Le Fonds Monétaire International (FMI) a achevé la troisième revue de l'accord de Facilité Élargie de Crédit (FEC) du Burkina Faso, ouvrant la voie au déboursement immédiat d'environ 18,69 milliards de FCFA (équivalent à 32,8 millions de dollars américains).



La performance du programme du Burkina Faso a été jugée globalement satisfaisante, malgré le non-respect de certains objectifs financiers. Le pays a enregistré une croissance du PIB réel de 5,0 % en 2024, portée par la bonne tenue des secteurs de l'agriculture et des services. Les perspectives économiques pour 2025 prévoient une croissance du PIB réel de 4,2 % et une baisse de l'inflation à 3,0 %.



Les autorités burkinabè poursuivent l'expansion de leur programme de réformes structurelles, avec un accent particulier sur la transparence budgétaire et la gouvernance. Elles ont notamment fourni une liste des comptes de dépôt du Trésor, adopté un plan d'apurement des arriérés et réglé tous les arriérés intérieurs en suspens à la fin de 2023, suite à un audit.