Brioche dorée : Quand un client trouve une mouche dans une baguette de pain...

Les plus hautes autorités devraient déclencher des missions d'inspection dans tous les restaurants de la marque Brioche dorée. Il ne se passe plus un jour sans que de sérieux problèmes d'hygiène ne soient signalés. La dernière ? Un client a été ahuri de constater hier la présence de...mouches bien cuites dans une baguette de pain achetée à la Brioche dorée de Yoff.

Le plus grave c'est que la direction générale, qui a contacté la page "luttons contre l'indiscipline" sur Facebook, s'est défaussée sur les pauvres employés qui ont un salaire de misère.

Libération reviendra en long et en large sur certaines pratiques en cours à la Brioche dorée dont la direction générale semble bénéficier d'une impunité sans précédent.