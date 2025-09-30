Braquage à Bignona : un agent Wave dépouillé de 16 millions FCFA, les suspects interpellés à Ziguinchor

Un agent de l'opérateur de transfert d'argent Wave, identifié comme Yafaye Coly, a été victime d’une violente agression dans la soirée du 29 septembre, aux environs de 22 heures, près de la gare routière de Bignona.
Quatre individus non identifiés l’ont attaqué, s’emparant de 16 millions de francs CFA, de plusieurs téléphones portables et de ses pièces d’identité, selon le témoignage de la victime.
Interpellation rapide par la gendarmerie
Grâce à des signalements recueillis rapidement après les faits, des éléments de la gendarmerie ont réussi à localiser et à interpeller les suspects à l’entrée de Ziguinchor. L’opération a été menée avec efficacité, permettant de mettre rapidement la main sur les présumés auteurs de l’agression.
Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’agression et établir les responsabilités. De nouvelles informations devraient émerger dans les prochaines heures.
Quatre individus non identifiés l’ont attaqué, s’emparant de 16 millions de francs CFA, de plusieurs téléphones portables et de ses pièces d’identité, selon le témoignage de la victime.
Interpellation rapide par la gendarmerie
Grâce à des signalements recueillis rapidement après les faits, des éléments de la gendarmerie ont réussi à localiser et à interpeller les suspects à l’entrée de Ziguinchor. L’opération a été menée avec efficacité, permettant de mettre rapidement la main sur les présumés auteurs de l’agression.
Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’agression et établir les responsabilités. De nouvelles informations devraient émerger dans les prochaines heures.
Autres articles
-
Arrestation de Pape Mahawa Diouf : l'APR exprime son indignation et exige sa libération immédiate et sans condition
-
Mbour – Un père, son épouse et leurs filles envoyés en prison pour avoir battu leur voisine enceinte
-
Warang – Une commerçante écoule un terrain fictif à 76 millions et bâtit son propre empire foncier
-
Netanyahu affirme que l'armée israélienne "restera dans la majeure partie de Gaza"
-
Netanyahu dit qu'il n'a "pas du tout" accepté un Etat palestinien dans ses discussions avec Trump