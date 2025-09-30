Braquage à Bignona : un agent Wave dépouillé de 16 millions FCFA, les suspects interpellés à Ziguinchor

Un agent de l'opérateur de transfert d'argent Wave, identifié comme Yafaye Coly, a été victime d’une violente agression dans la soirée du 29 septembre, aux environs de 22 heures, près de la gare routière de Bignona.



Quatre individus non identifiés l’ont attaqué, s’emparant de 16 millions de francs CFA, de plusieurs téléphones portables et de ses pièces d’identité, selon le témoignage de la victime.



Interpellation rapide par la gendarmerie

Grâce à des signalements recueillis rapidement après les faits, des éléments de la gendarmerie ont réussi à localiser et à interpeller les suspects à l’entrée de Ziguinchor. L’opération a été menée avec efficacité, permettant de mettre rapidement la main sur les présumés auteurs de l’agression.



Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’agression et établir les responsabilités. De nouvelles informations devraient émerger dans les prochaines heures.