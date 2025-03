Bougane Gueye Dany sort du silence : « La situation économique avec ces dirigeants à la tête du pays ne fera qu’empirer »

En « confinement politique » depuis plusieurs mois, le leader de Guem Sa Bopp a attendu la célébration de la fête de la Korité pour sortir de son « hibernation ». Bougane Gueye Dany s’est adressé aux Sénégalais après la prière à Massalikoul Jinaan. Les faits politiques et économiques n’ont pas échappé à l’analyse du leader de Guem Sa Bopp, qui n’a pas hésité à tirer à boulets rouges sur le régime actuel.



Pour Bougane, les Sénégalais « doivent s’attendre au pire, notamment sur le plan économique, avec les nouvelles autorités qui, selon lui, n’ont pris aucune mesure sérieuse pour résoudre leurs problèmes ».



La loi d’interprétation de l’amnistie a également figuré parmi les sujets abordés par le président de Guem Sa Bopp devant la presse ce lundi. Bougane Gueye Dany reste dubitatif quant à l’application de cette loi très controversée.



« Tout comme la criminalisation de l’homosexualité ou l’indépendance monétaire avec la sortie de la zone franc CFA, cette interprétation de la loi va rejoindre la longue liste des engagements non respectés. Et le plus écœurant, c’est que cela vient d’un régime qui avait suscité tant d’espoirs dans ce pays », déplore-t-il.



La « situation économique morose », selon le patron de D-Media, « est également un facteur préoccupant, avec la dégradation de la note du Sénégal, ce qui anéantit tous les espoirs des investisseurs ». Pour le leader de Guem Sa Bopp, « il faut resserrer la ceinture, mais aussi dire non à ce mode de gouvernance des nouvelles autorités, qui ne rassure toujours pas ».