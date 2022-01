Biscuiterie / Arona C. Ndofène Diouf : « Ceux qui animent la violence n'ont pas une maturité politique…Le vainqueur doit avoir le soutien de tout le monde pour le bien de la commune »

Arona Coumba Ndofène Diouf, le candidat de la coalition BBY à la mairie de la commune Biscuterie, a accompli son droit de vote ce dimanche au centre

École Amadou Woré Diagne au bureau N⁰5.



Au sortir de la salle, il a confié à la presse que le vote s’est bien passé et qu’en tant que candidat se souciant la bonne marche de sa commune, il lance un appel à tous les candidats pour qu’ils acceptent les résultats et qu’ils se rejoignent pour travailler ensemble main dans la main pour une même cause.



Toutefois, à ceux qui incitent à la violence, il estime qu’ils n’ont atteint une certaine maturité politique…