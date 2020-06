Birkilane / Diamal : Le mouvement Sénégal Conscient révolutionne la pratique politique au profit du président Macky Sall.

Le Mouvement Sénégal Conscient (MSC), a été créé en 2016 dans la commune de Diamal (Département de Birkilane) afin de participer à la restauration de la citoyenneté nationale, à la conscientisation et à l'implication des citoyens au cœur du développement de notre pays.



Au cours d'un face-à-face avec la presse, le président de cette entité, Aliou Lô, a révélé les différentes actions dudit mouvement en faveur des populations de cette localité. Celles-ci concernent entre autres les secteurs de l'éducation, de la santé, du développement durable et du social. Le MSC, selon son président, a beaucoup participé au développement de cette zone en apportant son expertise aux producteurs, en appuyant les groupements féminins, les structures sanitaires, les foyers religieux etc...



S'agissant de la politique, les membres du MSC qui sont des alliés du président de la République, disent poursuivre la massification sur le terrain au profit du chef de l'État, après avoir permis à leur allié de remporter haut la main toutes les élections dans cette localité. Toutefois, ils plaident la prise en compte des responsables politiques du département de Birkilane au niveau des postes nominatifs...