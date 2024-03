Birame Souleye Diop, vice-président de Pastef: « Il n’y a qu’un seul président de la république, c’est Bassirou Diomaye Faye »

Invité de l’émission « Point de Vue » sur le Rts, le 1er vice-président du Pastef a largement évoqué entre autres questions politiques, la présidentielle et l’élection de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Interpellé sur la position éventuelle de Ousmane Sonko aux côtés de l’actuel président de la république, Birame Souleye Diop met fin au débat agité depuis quelques jours. En réalité, Ousmane Sonko, qui n’a pas été finalement candidat, a choisi l’ancien secrétaire général du Parti comme candidat.







D’ailleurs, on se souvient du récent slogan en période électorale « Diomaye Moy Sonko, Sonko Moy Diomaye ». Mais Birame Souleye Diop dans son intervention sur la chaîne nationale, précise : « Aujourd’hui, c’est Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui est élu président. Et, le Sénégal, n’a qu’un seul président de la République. Alors pourquoi chercher un débat qui, même chez nous, nous ne développons pas. Le débat que nous avons chez nous est clair: nous avons un président de la république qui a un mandat qui lui a été donné. Il a une habilitation pour travailler avec toutes les compétences, Si le président juge nécessaire qu’Ousmane Sonko rempli toutes les compétences pour être auprès de lui, comme tout bon sénégalais compétent, loyal et déterminé à alléger les souffrances des sénégalais, pourquoi ne pas faire appel à lui » a indiqué Birame Souleye Diop qui, poursuivant, ajoute : « À l’aune du cheminement partagé, des convictions, de la connaissance commune que nous avons du projet, fondamentalement, il faut savoir que le président de la république peut s’entourer de toutes les compétences. Ousmane Sonko a joué un rôle important et on ne peut pas se priver de ses compétences ».







De plus, pour le maire de Thies Nord, il faut toutefois, faire la distinction entre l’Etat du Sénégal et le parti. À en croire le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi , il n’y a pas de dualité ni compétition ni contradictions dans ce schéma. « C’est Bassirou Diomaye Faye qui est élu, mais s’il juge nécessaire de s’entourer de personnes comme Ousmane Sonko, ce sera à lui de prendre là décision. Cependant, il faut faire la distinction entre l’Etat du Sénégal entre les mains du président de la république et le parti politique qui a porté le projet » a t-il laissé entendre à ce sujet.