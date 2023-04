Bilan provisoire de l'incendie au marché syndicat de Kaolack : 29 cantines ravagées, un camion malien d'une valeur de 80 millions calciné et plus de 19 moutons décimés.

Un incendie sans précédent s'est produit dans la nuit du mercredi au jeudi au marché syndicat de Kaolack.

Au total, une trentaine de cantines a été emportée par les flammes ainsi qu'un camion malien rempli de marchandises qui est évalué à plus de 80 millions de Fcfa et plus de 19 moutons.

Trouvés sur les lieux, les sinistrés ont estimé les dégâts matériels à plusieurs millions de Fcfa avant de solliciter l'aide de l'État.

D'après les informations glanées également sur place, un court circuit électrique serait à l'origine de l'incendie.