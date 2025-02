Bilan du Magal de Porokhane : 74 interventions et deux décès recensés par les sapeurs-pompiers

La Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers (BNSP) a dressé le bilan des différentes interventions effectuées lors du Magal de Porokhane. Selon le Commandant Djibril Sall, du Groupement d’incendie et de secours N° 3, en date du vendredi 7 février, les sapeurs-pompiers ont réalisé 74 sorties, prenant en charge 88 victimes, dont deux décès. Parmi ces interventions, 12 ont concerné des accidents de la circulation, causant 51 victimes, dont un décès et 15 blessés graves, a-t-il précisé.



Le Commandant Sall a rappelé que, pour cette édition du Magal, la BNSP avait mobilisé 200 agents et 35 engins d’incendie.



« Nous profitons de cette occasion pour rappeler une nouvelle fois aux usagers de la route l’importance de conduire avec prudence et de respecter le code de la route », a conclu le Commandant Djibril Sall.



Fallou Galass Sylla