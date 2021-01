Bilan 2016-2019 : Un nouveau siège de la Mutuelle de santé des agents de l’État sera construit à Dakar et va accueillir un plateau médical multifonctionnel.

Le Président du bureau exécutif de la Mutuelle de santé des agents de l'État (MSAE), Babacar Ngom, a présenté ce jeudi 07 décembre, le bilan des activités de la mutuelle entre 2016-2019 et les perspectives, lors d’une conférence de presse.



Venu présider la rencontre, M. Ngom a fait savoir que la mutuelle compte aujourd’hui près de 40 000 membres, soit 150 000 bénéficiaires répartis sur l’ensemble du territoire, dans ses 45 sections départementales.



Profitant de l'occasion, il a informé que le nouveau siège de la Mutuelle de santé des agents de l’État (MSAE) sera construit à Dakar et va accueillir un plateau médical multifonctionnel avec l’appui de partenaires étrangers.



Il a aussi annoncé que ’’le nouveau siège de la MSAE est un immeuble de 6 étages situé sur l’avenue Bourguiba, construit sur fonds propres par la mutuelle sans prêt bancaire ou une quelconque hypothèque de titres et valeurs de la mutuelle, après appel à concurrence’’.



À l'en croire, le bureau exécutif a renforcé le patrimoine foncier de la Mutuelle de Santé des Agents de l'État en acquérant des terrains à Saint Louis, Tambacounda, Dagana et des villas à Ziguinchor, Cap Skiring et Kolda. Ceci dans le but d'abriter les agences ou futurs projets et programmes de la Mutuelle.



M.Babacar Ngom n'a pas aussi manqué de rappeler que la structure a mis en place ses propres structures sanitaires ouvertes à tous et appliquant des tarifs, notamment les cabinets dentaires de Kaolack en 2007 et de Ziguinchor en 2015, pour garantir un meilleur accès de ses bénéficiaires à des soins de qualité et une bonne contribution à la couverture maladie universelle des populations.



En définitive, le Directeur exécutif Babacar Ngom ambitionne de faire de la MSAE, un organe de couverture maladie enviable et compétitif, assurant le leadership en Afrique subsaharienne d'ici 2035.