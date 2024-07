Biden annonce le "président Poutine" au moment d'accueillir Zelensky, avant de se reprendre

Joe Biden, sous pression pour retirer sa candidature à la Maison Blanche, a annoncé jeudi le "président Poutine" alors qu'il accueillait le chef d'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky sur scène lors du sommet de l'Otan à Washington.



"Et maintenant je veux passer la parole au président de l'Ukraine, qui a autant de courage qu'il a de détermination. Mesdames et messieurs, le président Poutine", a déclaré le démocrate de 81 ans, qui s'est écarté du micro avant de réaliser son erreur et d'y revenir pour dire: "Il va battre le président Poutine. Le président Zelensky. Je suis tellement concentré sur le fait de battre Poutine."