Bébés calcinés à Tivaouane : Ndèye Saly Diop Dieng se rend auprès des 11 familles victimes pour présenter ses condoléances et celles du gouvernement.

Suite au drame survenu à l'hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, le ministre de la famille du genre et de la protection des enfants, Ndèye Saly Diop Dieng a fait le tour des familles victimes pour présenter les condoléances du gouvernement et de la nation.



Accompagnée d'une forte délégation, Ndèye Saly Diop Dieng s'est rendue dans les sept localités où les familles des victimes sont domiciliées. Il s'agit de la commune de Tivaouane qui compte quatre victimes (quartier Keur Ndioba, Keur Cheikh Awa Balla, Ndout et Pam. Puis à Mékhé (2 victimes) puis à Ngaye Mékhé, Mérina Ndakar, Pire dans le village de Koul, à Darou Khoudoss dans le village de Keur Assane Mbaye et enfin à Touba Toul dans le village de Ndione.



Ndèye Saly Diop Dieng est revenue sur les importantes réalisations du Président Macky Sall pour relever le plateau médical depuis qu'il est au pouvoir. Elle a également présenté ses condoléances et celles du gouvernement aux différentes familles avant de prier pour qu'un tel drame ne se reproduise plus au Sénégal.



Les parents des victimes ont magnifié cette marque de compassion du ministre à l'endroit des familles frappées par ce deuil.