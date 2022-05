Bébés calcinés à Tivaouane : Mballo Dia Thiam prend la défense du personnel soignant et prévient l'État…

La délégation du Sutsas et And Gueusseum présente à l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh a d'abord réconforté ses militants et présenté ses condoléances aux familles des 11 nourrissons calcinés dans la nuit du mercredi 25 mai dernier.



À la fin de la visite, Mballo Dia Thiam, SG de And Gueusseum a pris la défense du personnel. "Le personnel est au service des patients. Les autorités ont dit que ce service est l'un les mieux équipés avec du matériel sophistiqué. Et aussi comme c'est le court-circuit qui est indexé comme étant à l'origine de l'incendie, on attend les conclusions de l'enquête", dira le syndicaliste.