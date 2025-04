Bassirou Diomaye Faye au monde du travail : « Le climat social demeure un élément fondamental de la croissance de la productivité et de la compétitivité »

Présidant ce jeudi au Centre International de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio la 4e édition de la conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité, Bassirou Diomaye Faye s’est adressé aux acteurs sociaux, les invitant à préserver le climat social, notamment dans les entreprises. « Notre climat social a fait de notre environnement de travail un élément fondamental de la croissance de la productivité et de la compétitivité. Conscient de tous ces aspects, notre pays a adhéré aux instruments juridiques internationaux en faveur du dialogue social. Au niveau national, le dialogue est consacré par la Constitution et ses articles relatifs à la liberté d'association et à la liberté syndicale des travailleurs et des employés. Il s'inscrit également dans le droit comme point de départ du travail. Cela inclut l'institution du Haut Conseil du Dialogue Social et la Conférence Sociale qui nous réunit aujourd'hui », a déclaré le président de la République, accueilli par le ministre du Travail, Abass Fall, qui a réuni les acteurs autour des défis liés aux problématiques de l’emploi et de l’employabilité. Le chef de l’État, rassurant les travailleurs, rappelle que l'État entend consolider le cadre de concertation dynamique et que le gouvernement sera présent partout où cela s'avère nécessaire pour la promotion du travail décent et la croissance de la productivité dans l'entreprise.