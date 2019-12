Basketball Africa League (Bal) : Le nouveau logo dévoilé par Amadou Gallo Fall devant le président Paul Kagamé

Profitant de la troisième journée de la phase de groupe du tournoi de « Elite 16 Division Est » qui se déroule au Rwanda (Kigali.), les organisateurs de la Basketball Africa League (BAL) ont dévoilé le logo de ladite compétition. Un logo innovant dont la réalisation a été rendue possible par la fructueuse collaboration entre la NBA et FIBA Afrique.



La nouvelle compétition africaine initiée par la NBA et la FIBA tient son logo. Le Président de la NBA Afrique, et dirigeant de la Basketball Africa League, Amadou Gallo Fall, a ainsi dévoilé le logo tant attendu, en terre Rwandaise, en présence du président Paul Kagamé.



La BAL débutera en mars 2020. Et, c’est l’AS Douanes qui y représentera Le Sénégal…