Barthélémy Dias raille Sonko et le DG du Port : « Le premier ne respecte pas le peuple, le deuxième est là pour diminuer des emplois ».

Lors d’un point de presse de l’inter-coalition Takku Wallu, Sam Sa Kaddù, Jam Ak Jariñ, Barthélémy, comme déchaîné, se défoule sur le président du Pastef Ousmane Sonko à qui il reproche de ne pas tenir sa parole face aux Sénégalais : « C’est un malade imaginaire qui n’a pas osé dire la vérité devant les Sénégalais. » « Nous n’avons pas besoin de ce modèle politique », regrette la tête de liste de la coalition Sàm Sa Kàddu qui se tourne vers l’actuel directeur général du port de Dakar, par ailleurs chargé de la sécurité de Pastef pour la campagne électorale. Selon Barthélémy Dias, « depuis que Waly Diouf Bodian est à la tête du port», il est à regretter cette baisse drastique de plus de 40 % de l’économie portuaire et plus de 700 employés dans la rue.