« Barça Walla Barsakh » : Le directeur de l’école de Bétenty 1 au cœur d’un trafic de migrants

Le directeur de l’école primaire de Bétenty 1, Ousmane Seydi, a été interpellé dans la nuit du 19 septembre 2025 par la Brigade de surveillance d’interpellation et de filature. Identifié d’abord comme simple passeur, il s’est révélé être l'acteur clé d’un vaste réseau d’émigration clandestine, renseigne le journal Liberation.
Selon les enquêteurs, Ousmane Seydi tentait d’acheminer 16 candidats à bord d’une pirogue au large du quai de Missirah. Parmi les recrues figuraient des compatriotes résidant en Gambie. Les témoignages recueillis révèlent qu’ils avaient versé d’importantes sommes d’argent en contrepartie de leur embarquement.
Parmi les intermédiaires cités dans le dossier, figurent Ousmane Sarr alias « Ansou » et Adama Ndour alias "Klaro", considérés comme les principaux organisateurs de ces voyages clandestins.
Selon nos confrères de Liberation, l’enquête révèle également que Seydi avait déjà convoyé des migrants vers l’Europe, notamment en avril dernier, avec la complicité de certains candidats. Des audios compromettants retrouvés dans son téléphone confirment son rôle dans ce trafic.
Plus troublant encore, les enquêteurs ont découvert que son propre fils et son épouse avaient bénéficié d’un passage gratuit lors d’un précédent voyage clandestin en Espagne.
Face aux accusations, Ousmane Seydi a nié toute implication, campant sur sa position malgré les preuves accablantes.
Il a été déféré au parquet financier le 22 septembre 2025.
