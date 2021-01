Baptême : Sa Thiès donne le nom de Balla Gaye 2 à son fils

C’est ce jeudi 28 janvier 2021 que la famille Sakho a célébré le septième jour de la naissance du fils de Sa Thiès. Pour l'occasion, Sa Thiès a donné à son fils le nom de Omar Sakho, alias Balla Gaye 2;



Justifiant le choix porté sur son grand frère, Sa Thiès est revenu sur les qualités de son aîné qu’il considère comme une « idole » et encore plus sa « référence ». Une belle marque de reconnaissance de Saliou Sakho envers son frère Omar Sakho. Une personne qui « a joué un rôle important dans ma carrière de lutteur » et plus en de cela, « on entretient de très bonnes relations lui et moi », a-t-il fait savoir.



Omar Sakho jr est donc le fils d’un champion de lutte, petit-fils d’un champion de lutte et pour couronner le tout homonyme d’un champion de lutte...