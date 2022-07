Bambey : la coalition Wallu Sénégal accueillie par Aïda Mbodj.

Pour la deuxième journée de sa tournée nationale, la Coalition Wallu Sénégal, s'est présentée ce vendredi chez la députée et membre de la conférence des leaders Yewwi Askan Wi. Cette entité politique à laquelle appartient la dame du Baol est en inter coalition avec Wallu Sénégal dans le cadre des élections législatives du 31 juillet 2022.



La délégation ayant à sa tête, le directeur de campagne, Mamadou Lamine Thiam, a été accueillie par la députée Aïda Mbodj qui a rendu un vibrant hommage au président Abdoulaye Wade, et s'est félicitée d'avoir travaillé avec les responsables de Wallu à la mise en place de cette alliance stratégique de l'opposition.



Des ziara et visites ont été effectuées notamment chez Serigne Dame Guèye et chez Serigne moustapha Guèye Walo, tous deux petits fils de Serigne Fallou Mbacké et des prières pour la Paix, la stabilité du pays, pour le succès et la victoire de l'inter coalition ont été formulées. Il s'est agi ensuite pour les deux coalition alliées, de faire des allocutions à tour de rôle pour inviter les masses de cette localité à sécuriser le vote et à faire confiance à la coalition Yewwi qui doit être, dans le cadre de l'inter coalition, soutenue dans ce département.



Après cette étape, la coalition Wallu Sénégal s'est rendue dans le département de Diourbel pour rencontrer les forces politiques et échanger sur les contours des perspectives politiques envisagées par la coalition pour la prochaine législature.