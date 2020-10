Bambey : Les autorités satisfaites des installations du projet "Smart Sénégal".

L'Agence De l'informatique de l'Etat (ADIE) a démarré, ce mardi 13 octobre 2020, à Bambey dans la région de Diourbel, sa quatrième tournée dans le cadre du projet "Smart Sénégal". Cette première journée est marquée par une série de visites des équipements dudit projet. Le directeur de l' ADIE, Cheikh Bakhoum, qui a conduit la délégation, s'est rendu notamment à la Préfecture, à l’espace Sénégal Services, à l'université Alioune Diop de Bambey et à la mairie de Dangalma.



Cheikh Bakhoum, qui est revenu sur la raison de sa visite dans ce département, s'est dit satisfait des installations. Il a par la même occasion décliné ses ambitions pour ledit département, conformément aux instructions du Chef de l’Etat Macky Sall, d'accompagner les communes pour le développement territorial.



Le Professeur Mahy Diaw, recteur de l'Université Alioune Diop de Bambey note que les installations effectuées au sein de son université ont permis d'assurer la continuité des enseignements, notamment dans ce contexte marqué par la pandémie du coronavirus.



Le Préfet du département de Bambey, Aissatou Touré Ba, les maires des communes de Bambey et de Dangalma en l’occurence Gana Mbaye et Mor Ngom qui ont aussi pris part à cet échange ont magnifié à sa juste valeur les réalisations de l'Adie dans le département de Bambey.



Le directeur de l'Adie, au terme de sa visite, a signé trois conventions de partenariat dont l'une dans le cadre de "Smart Education" avec l'université de Bambey et les deux autres dans le cadre de "Smart Territoires" avec les maires de Bambey et de Dangalma pour la gestion de l’espace Senegal Services.



Pour rappel, le programme Smart Sénégal est composé de cinq composantes à savoir"Safe City", "Smart Territoires", "Ville sans fil", "Smart Education" et "Câble sous-marin". La finalité est de mettre le digital au profit des populations pour l'amélioration de leurs conditions de vie, tout en appuyant le développement économique du Sénégal dans le secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent.