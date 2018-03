Ballé Preira, nouveau coordonnateur de la Cellule de Communication de Amadou Bâ : La Douane salue une « belle promotion"

L’Administration des Douanes s’honore de la nomination de son chargé de Communication Monsieur Ballé PREIRA, au poste de Coordonnateur de la Cellule de Communication du Ministère, de l’Economie des Finances et du Plan.



Cette nomination traduit une belle promotion, après plus de dix ans de bons et loyaux services en Douane.



Monsieur Preira a fait montre de professionnalisme, de rigueur et d’intégrité dans le traitement des dossiers confiés à lui et dans ses rapports avec la hiérarchie douanière et avec les usagers du service.



Le Directeur général des Douanes, au nom de tout le Personnel, souhaite plein succès à Monsieur Ballé PREIRA dans ses nouvelles fonctions.







Bureau des Relations publiques et de la Communication