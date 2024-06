Baisse du prix de la farine/ Franck Bavard, Directeur des GMD: « Nous n’avons aucune garantie de l’Etat… »

À l’issue du conseil national de la consommation (CNC), l’Etat du Sénégal a entériné le prix du sac de 50kg de farine 15 200 FCFA. mais les industriels évoluant dans le secteur , « n’ont aucune garantie et aucun échange écrit confirmé sur la baisse de 4000 francs par sac, serait financé », selon Franck Bavard des Grands Moulins de Dakar. Ce n’est pas d’ailleurs la seule préoccupation des meuniers qui étaient présents ce matin lors de la conférence de presse du CNP en préparation à la journée des assises des entreprises. Selon Mr Bavard, « il est question de considérer les stocks non pris en compte par les nouvelles mesures de réduction alors que leurs droits de douane sont déjà payés ». « Les meuniers, malgré leurs efforts, ont une marge de manœuvre limitée. L’Etat considère un cours de blé à 292 euros. Mais actuellement, les blés ont un cours de plus de 300 euros. L'effort des meuniers est de plusieurs centaines de millions par mois » précise l’industriel qui invite à penser aux stocks, aux subventions et autres préoccupations des acteurs à ne pas occulter.