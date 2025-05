Badara Gadiaga réagit aux attaques contre Waly Seck : « C’est un acharnement et un mépris injustifiés contre un digne artiste… »

Le chroniqueur Badara Gadiaga n’a pas raté les détracteurs du jeune artiste-musicien, Wally Ballago Seck. En effet, ce dernier a été cité dans une parution récente d’un quotidien qui informe que « le procureur de la République financier adjoint a demandé l’inculpation du chanteur Wally Seck et son placement sous mandat de dépôt au même titre qu’Ibrahima Ba, fils de l’ancien Premier ministre Amadou Ba ».



Une information qui a été très vite relayée sur les réseaux sociaux. Mais Badara Gadiaga a remarqué et dénonce un acharnement qui, selon lui, ne s’explique guère : « Je m’étonne de voir des Sénégalais s’attaquer à Wally Seck. Je rappelle que c’est un artiste, un acteur culturel qui poursuit son bonhomme de chemin dans l’excellence. Ces gens doivent même avoir honte que ce soit le président de la République lui-même qui l’a félicité pour ses prestations artistiques. Cette haine contre lui ne peut être justifiée », martèle le chroniqueur s’exprimant sur la TFM dans l’émission du vendredi, « Jakaarlo Bi ».



Badara Gadiaga exprime sa solidarité au jeune chanteur et invite ses détracteurs à la raison et à respecter la présomption d’innocence, car Wally Seck n’a pas été inculpé.