Badara Gadiaga pulvérise le député Amadou Bâ : « Là où l’on apprend l’éthique et la morale, vous Pastef, devez être les grands absents »

Un débat houleux a éclaté ce vendredi entre le député de la majorité, Amadou Bâ, et le chroniqueur Badara Gadiaga. Abordant le dossier "Sweet Beauté", Gadiaga a affirmé qu'Ousmane Sonko avait été poursuivi pour corruption de la jeunesse, lançant de vives critiques au parlementaire.



« Vous devez raser les murs quand les gens parlent d’éthique et de déontologie. Votre leader a été condamné pour corruption de la jeunesse. Rien que pour cette affaire, vous n’avez pas droit à la parole », a-t-il fulminé devant Amadou Bâ.



Malgré l'intervention d'autres invités sur le plateau pour tenter d'apaiser les tensions, le chroniqueur a poursuivi : « Le parti Pastef n’est pas exempt de reproches. Vous êtes mal placés pour donner des leçons de morale car votre passé, on le connaît », a conclu Badara Gadiaga.