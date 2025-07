Badara Gadiaga après sa garde à vue : « Je préfère cent ans de prison à une seconde de liberté sans honneur ni dignité »

Le chroniqueur Badara Gadiaga a adressé un message de remerciement à ceux qui lui ont manifesté leur soutien depuis sa convocation hier à la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC) jusqu'à son placement en garde à vue au commissariat central. « Grand merci à tous mes soutiens, aux démocrates de ce pays épris de justice qui m’accompagnent de près ou de loin », a-t-il déclaré.



Badara Gadiaga a également félicité ses avocats : « ils sont restés debout malgré les dures conditions d’exercice de leur mission d’assistance et sacerdotale », a-t-il expliqué dans une note lue sur sa page Facebook officielle.



Toutefois, il tient à rassurer en donnant de ses nouvelles : « Je vais super bien par la grâce du Tout Puissant et je vis cette injustice avec fierté et dignité. Mais je tiens à rappeler que je préfère cent ans de prison à une seconde de liberté sans honneur ni dignité. Je préférerais mourir debout ! », a-t-il conclu.