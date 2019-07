Baba Wone, revenez-nous!

La rareté des contributions en ligne de Baba Wone dans Dakaractu m’interpelle. Pour beaucoup de sénégalais, c'est grâce aux écrits de compatriotes tels que Baba que nous apprécions la grandeur mais aussi la part de fragilité de notre société sénégalaise.

Ardent défenseur de l’utilité publique, Baba n’a eu de cesse de dénoncer les excès et erreurs de notre temps.

A vrai dire, comme une poignée d’autres, tous aussi respectables. Ils ont tellement raison. Notre époque, devenue si incertaine, a besoin de meneurs d'opinion. Je dois avouer que je n’ai pas toujours été d’accord avec certains écrits de Baba. Mais force est de lui reconnaitre une qualité essentielle : la lucidité. En bon décodeur de l’agenda d’intérêt public, Baba a une grille de lecture des événements lui permettant de formuler assez souvent des propositions à même de remettre notre société sur des chemins plus sereins. Je ne l’ai jamais rencontré mais sur la base de ses écrits, je peux dire sans risque de me tromper que Baba Wone possède une grande connaissance des souffrances et des aspirations de la masse silencieuse sénégalaise. Fort heureusement, les temps de la censure sont révolus. Nous sommes entrés pieds et poings liés dans l’ère de la presse en ligne. Avec ses bienfaits et ses errements. Malheureusement, l’angle mort de la presse électronique est certainement la gestion des commentaires sur les articles publiés en ligne. Rarement constructifs, ils sont très souvent agressifs, injurieux, jusqu’à constituer dans certains cas une atteinte au respect de la vie privée. De nos temps, il en faut du courage pour oser écrire. Pour s’exprimer. Les armes non conventionnelles du commentaire dans la presse en ligne sont pour l’instant plus fortes que les dispositifs de modération. Peut-être le prochain sujet pour Baba ? Au moins lui ne regarde par le petit trou de la serrure. Un meneur d’opinion, ça propose des solutions vigoureuses et réfléchies. Il fera face à la critique car écrire, c’est s’exposer. Mais une qualité dont Baba, mon cousin à plaisanterie, est pétri lui servira de bouclier : le sens de la transcendance. Pour le seul bien du Senegal et la stabilité de notre communauté nationale.