BTP : Entre chantiers en souffrance et ambitions de rupture, le secteur cherche un nouveau souffle...


BTP : Entre chantiers en souffrance et ambitions de rupture, le secteur cherche un nouveau souffle...

Réunis ce jeudi dans le cadre d’une table ronde spéciale des « Mardis du BTP », les acteurs du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics ont affiché leur ambition de changer de paradigme. 

En présence du ministre des Infrastructures, Déthié Fall, le président du Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de BTP du Sénégal (SPEBTPS), Oumar Ndir, a lancé un appel solennel à la construction d’un « New Deal pour les Infrastructures ». Prenant la parole devant le ministre des infrastructures, et autres représentants de l’État, des maîtres d’ouvrage, architectes, institutions financières et industriels, Oumar Ndir a tout d’abord dressé un tableau relatif aux difficultés chroniques du secteur. Accès difficile au financement, cadre réglementaire instable, insuffisances dans la qualité des études, tensions sur la discipline contractuelle et capacités organisationnelles limitées pour certaines entreprises. Le triptyque Coût-Délai-Qualité demeure, selon lui, « souvent fragile sur le terrain ».

 

 

Face à ce diagnostic, le président du SPEBTPS a défendu une vision structurée autour de quatre piliers. Le premier consiste en la prise en charge progressive par le secteur privé national des besoins en infrastructures de l’État. Le deuxième prône la création de puissants consortiums regroupant des entreprises sénégalaises du BTP, de l’énergie, de l’hydraulique et des industriels, dans le but de gagner en taille critique et en crédibilité financière. Le troisième pilier vise à structurer des Partenariats Public-Privé ambitieux pour alléger la pression sur les finances publiques. Le quatrième appelle à l’implication renforcée des banques sénégalaises et des institutions financières de développement dans le financement des phases critiques des projets.

 

« Ce New Deal n’est pas une option. C’est une nécessité », a martelé Oumar Ndir qui appelle à un changement de paradigme fondé sur la confiance, la transparence, la responsabilité et l’exigence de performance entre acteurs publics et privés. Les travaux de la journée se sont articulés autour de deux panels thématiques : l’un consacré à l’équation Coût-Délai-Qualité à l’épreuve des chantiers, l’autre aux modèles économiques durables pour un secteur privé en mutation. Le SPEBTPS a réaffirmé sa volonté d’être une force de proposition et un catalyseur de dialogue pour écrire, selon les mots de son président, « une nouvelle page de l’histoire du BTP sénégalais, faite d’ambition, de rigueur et d’excellence ».

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Jeudi 9 Avril 2026
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