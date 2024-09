BHS : Astou Rose Gaye remplace Mamadou Bocar Sy à la tête de la structure financière

Mme Astou Rose Gaye est la nouvelle directrice générale de la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS). Le conseil d’administration de la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) a acté, le jeudi 12 septembre 2024, le départ de Bocar Sy, Administrateur Directeur Général de la banque depuis 14 ans, indique Financial Afrik. Figure éminente du secteur bancaire sénégalais et ouest-africain, Mamadou Bocar Sy fait partie des banquiers mono-métier, spécialisés dans le financement de l’immobilier.



La nouvelle Directrice Générale, Astou Rose Gaye est décrite comme un pur produit de la Banque de l'Habitat du Sénégal BHS, ayant travaillé aux côtés du Directeur général sortant, à différentes fonctions autour du cœur de métier de la BHS, c'est-à-dire l'immobilier, avant de devenir conseillère, puis Directrice en charge des Partenariats et des projets ...