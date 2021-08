BFEM 2021 : Le directeur de la pédagogie de l’école Khadimou Rassoul craint de mauvais résultats pour les examens de cette année.

La session 2021 du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) a démarré ce lundi sur l'étendue du territoire sénégalais. À l’école Khadimou Rassou, l’administration a très bien accueilli les candidats et toutes les dispositions sont prises.



Le lavage des mains et le port du masque sont obligatoires avant d’entrer au niveau de l’école. Le directeur de la pédagogie nourrit des craintes par rapport aux résultats de l'examen de cette année, « parce que le programme cette année est plus long que celui de l’année dernière », a t-il souligné.



Cependant, du côté des potaches, les épreuves d’aujourd’hui sont assez abordables selon le candidat Mamadou Richard. L’école Khadimoul Rassoul accueille trois jurys. Au total, 189.796 candidats sont en lice pour cet examen, dont 104.927 filles, soit 55, 28% des potaches, contre 180.717 candidats l'année dernière.



Selon le directeur des examens et concours au ministère de l’Education nationale, Amadou Moctar Ndiaye, la levée des épreuves a été entamée depuis le 2 août et s’est terminée samedi. M. Ndiaye rassure que toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement des épreuves dans toutes les académies du pays.