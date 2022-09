BËYITU BIS-BI : Serigne Abdou Lahad Bousso cite Serigne Touba exilé…

En acceptant de partir en exil sur ordre de son Seigneur, Serigne Touba avait déjà atteint ses objectifs. Son voyage aura, certes, été marqué par la cruauté du colonisateur, mais lui savait qu’il allait revenir sain et sauf et auréolé de gloire.

Dans ce « Bëyitu Bis-Bi », Serigne Abdou Lahad Bousso cite le Saint homme et décortique un de ses messages les plus explicites à ce sujet...