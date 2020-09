BATIPLUS : déboutée dans son recours à la chambre d’accusation, Rachelle Sleylati tout droit vers un procès

Rachelle Sleylati n’est pas sorti de l’auberge. L’ex-responsable des coffres de l’entreprise Batiplus, qui a saisi la Chambre d’accusation par un recours en annulation de la procédure tout en estant en justice contre l’huissier et l’ancien Directeur général de la société a vu ses deux autres essais tombés à l’eau. En effet, selon les « Echos », Rachelle Sleylati avait demandé à la Chambre d’accusation l’annulation de la procédure d’instruction par laquelle elle a été inculpée et placée sous mandat de dépôt. Elle a présenté plusieurs arguments. Et entre autres motifs invoqués, elle soutient qu’elle fait l’objet d’une inculpation discriminatoire.

Malheureusement pour elle, la juridiction de recours, qui a statué hier, ne l’a pas suivie. Elle l’a purement et simplement déboutée de sa demande. Sur la plainte déposée à l’encontre de l’huissier de justice et de l’ancien Directeur général de la société elle n’a pas non plus obtenu gain de cause. Sur cette plainte, le Procureur de la République, qui a l’opportunité des poursuites, l’a tout bonnement classée sans suite révèle le journal.



Et comme si cela ne suffisait pas, ajoute le journal, la délégation judiciaire ordonnée par le Doyen des juges d’instruction et qui a été confiée aux éléments de la Section de Recherches est tombée comme un couperet sur la tête de Rachelle Sleylati. En effet, les résultats de l’enquête ont révélé d’importants mouvements de fonds entre l’ancienne responsable des coffres et son fiancé Alex Rabih Fkoury. Mais, il y a pire, tous les deux ont fait un dépôt à terme de 400 millions de francs au niveau d’une banque, selon les résultats de l’enquête. Il s’agit d’une somme bloquée dans un compte, en contrepartie d’un versement d’intérêts, l’argent ne pouvant être retiré qu’à l’échéance. Ce, au moment où la fille ne percevait qu’un million de nos francs de salaire net et le fiancé a déclaré ne recevoir mensuellement que 800.000 francs. D’où vient alors cet argent ? En tous cas, à quelques semaines de la clôture de l’instruction, il apparait clairement que le dossier court tout droit vers un procès.