BACCALAURÉAT : Le président Macky Sall demande au Gouvernement de veiller à la sécurisation des épreuves et le paiement des indemnités des enseignants

Poursuivant sa communication autour de la bonne organisation des examens et concours sur l’ensemble du territoire national, le Président de la République se félicite du réaménagement consensuel du calendrier scolaire et de la stabilisation progressive de la situation dans les universités et écoles d’enseignement supérieur.

Ainsi, le Chef de l’Etat demande au Gouvernement de prendre toutes les dispositions pour une parfaite organisation des examens et concours, notamment le Baccalauréat, sur l’ensemble du territoire national en veillant notamment, à l’implantation optimale des centres d’examens, à la sécurisation impérative des épreuves des différents examens et au paiement, à temps, de toutes les indemnités et autres frais réglementaires accordés aux enseignants examinateurs et superviseurs.