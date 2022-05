Azaly Asumani, président des Comores : « Notre santé est malade et chacun doit assumer ses responsabilités »

Le président de la fédération des Îles Comores faisait partie des hôtes du président de la République, Macky Sall. Prenant la parole pour saluer la présence de ce navire hôpital civil le plus grand au monde, en Afrique, Azaly Asumani salue la coopération entre le propriétaire du navire et les États Africains signataires.



« Mon pays les Comores adhère pleinement à cette vision. L’heure est aux actions. Notre santé est malade et chacun doit assumer ses responsabilités », souligne le président Comorien.