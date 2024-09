Aux Comores, l'agresseur du président Azali décède pendant sa détention

L'auteur de l'attaque au couteau qui a "légèrement blessé", vendredi, le président des Comores Azali Assoumani est mort dans des circonstances encore inconnues pendant qu'il se trouvait aux mains des enquêteurs, a annoncé samedi le procureur de la République de Moroni.



Le président Azali Assoumani, 65 ans, "a été légèrement blessé à l'arme blanche" vendredi soir, alors qu'il assistait aux funérailles d'un dignitaire religieux dans une petite commune surplombant Moroni, avait annoncé vendredi soir la présidence, précisant que l'assaillant avait été remis aux "services de sécurité".



"Il était isolé dans une salle pour qu'il se calme, hier (vendredi) après son interpellation" et "lorsque les enquêteurs se sont présentés ce (samedi) matin, pour l'auditionner, ils l'ont trouvé allongé par terre, inanimé", a déclaré le procureur, Ali Mohamed Djounaid, lors d'une conférence de presse au palais de justice de la capitale de cet archipel.



"Le médecin s'est présenté et après l'avoir examiné, il a constaté le décès", a-t-il ajouté.



Le magistrat a précisé que l'agresseur était un jeune militaire de 24 ans, nommé Ahmed Abdou et surnommé "Fanon", originaire de la petite commune de Salimani-Itsandra, où se déroulaient les funérailles et où il a attaqué le président vendredi après-midi.



Selon le procureur, il "s'est servi d'un couteau de cuisine", blessant deux personnes, un proche du notable défunt et le président Azali.



"Les agents de la sécurité du président ont immédiatement maîtrisé le jeune et l'ont remis aux enquêteurs", a-t-il ajouté, mais ceux-ci "n'ont pas eu le temps de l'auditionner" entre son arrestation et son décès.



"Une enquête est en cours pour comprendre les circonstances ou les raisons qui ont poussé le jeune (homme) à vouloir attenter à la vie du président. Il y aura également une enquête qui va élucider les circonstances de sa mort", a-t-il poursuivi, tout en précisant que le corps avait été remis à sa famille, semblant indiquer qu'aucune autopsie n'a été réclamée par le Parquet.



- "Comme fou" -

Un membre de la famille d'Ahmed Abdou, ayant requis l'anonymat, a indiqué à l'AFP que le lavage mortuaire du corps était en cours et qu'il serait "enterré d'ici peu", conformément à la tradition musulmane, religion dont se revendique la quasi-totalité des quelques 870.000 habitants des trois îles de ce petit archipel pauvre de l'océan Indien.



M. Azali "va très bien", a assuré samedi matin la porte-parole du gouvernement Fatima Ahamada, lors d'une conférence de presse en présence de la quasi-totalité du gouvernement et des gouverneurs de deux des trois îles. "Finalement c'est plus de peur que de mal", a-t-elle ajouté.



Le président comorien était en revanche absent. Il "se trouve dans sa résidence, en compagnie de sa famille", a expliqué le ministre de l'Energie, Aboubacar Saïd Anli.



Les intervenants ont refusé, "au nom du secret médical", de révéler la nature ou l'étendue des blessures du chef de l'Etat. Aboubacar Saïd Anli a toutefois laissé entendre qu'il avait été atteint au "cuir chevelu, une zone qui saigne beaucoup", nécessitant des "points de suture".



Aucune image du chef de l'Etat n'a été publiée depuis l'attaque.



Ahmed Abdou, décrit par une source proche de la présidence comme un gendarme enrôlé depuis deux ans, n'avait, selon le procureur, pas regagné son unité à l'issue d'une "permission de 24 heures" le 11 septembre.



Selon un témoin de l'attaque, qui a refusé de donner son identité, "l'assaillant était comme fou, il s'est jeté sur le chef de l'Etat", qui se trouvait sur une terrasse de la maison du notable défunt.



"Il l'a d'abord attaqué avec un couteau avant de le rouer de coups", a-t-il raconté samedi. "Sans celui qui s'est interposé, je crois fort que le chef de l'Etat ne s'en serait pas sorti".