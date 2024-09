Autoroute à péage : le trafic perturbé par les conditions météorologiques

Suites aux conditions météo difficiles, liées particulièrement à la pluie depuis plusieurs heures sur Dakar, le trafic est fortement perturbé entre Thiaroye et Diamniadio. Ainsi, la sortie 10 de Keur Ndiaye Lô est impraticable et des perturbations constatées sur le passage en gare de Rufisque. De nombreux véhicules sont en pannes sur l'axe Thiaroye vers AlBD. L’autoroute de l’Avenir (Dakar-AIBD) invite les clients à redoubler de vigilance et de prudence.