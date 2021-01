Autonomisation : Médina Baye accompagne les femmes de la Fayda.

La cité religieuse de Baye Niass a décidé de jouer pleinement sa partition dans l'autonomisation des femmes.



Et c'est à travers le mouvement "Jamhiyatou Ansaroud-in", la structure créée par El Hadj Ibrahima Niass lui-même, que cette initiative vient d'être matérialisée. En effet, une vingtaine de groupements de femmes a été enrôlée dans un premier temps pour bénéficier des financements qui sont mis en place en vue d'accompagner les jeunes et les femmes de la Fayda.



Cet élan de solidarité entre ainsi en droite ligne avec les recommandations du khalife général de Médina Baye, Serigne Mahy Ibrahima Niass qui ne cesse de porter le plaidoyer pour le retour à la terre, l'autonomisation des femmes et des jeunes entre autres...